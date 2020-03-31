Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sosyal hayatı neredeyse durduran ve bu nedenle ekonomiye çok ciddi zararlar veren koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

İlk bağış Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan

Salgının sağlık boyutunda atılan adımları, ekonomik ve sosyal hayatın en az şekilde zarar görmesi için alınan tedbirler izliyor. Bu adımların yanına bu kez vatandaşların da katılabileceği yeni bir kampanya eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan kampanyada vatandaşlar belirlenen hesaplara bağışta bulunacak.

İlk bağışı 7 aylık maaşıyla kendisinin yaptığı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısının ardından sosyal medyada ‘#bizbizeyeteriz’ etiketiyle bir anda milyonlar kampanyaya destek oldu.

İşte bu anlamlı kampanyanın hesap numaraları:

[Gerçek banka hesap bilgileri bu şekilde.]

Dolandırıcılara dikkat

Sosyal Medya Danışmanı ve İletişim Uzmanı Nurhan Demirel, sosyal medyada dolandırıcılığın oldukça yaygın olduğunu hatırlatarak, bu önemli kampanyayı da kötü niyetle kullanmak isteyenler olduğuna dikkat çekti.

Demirel, daha önce kimi zaman yardım kuruluşları, kimi zaman bankalar adına sahte hesaplar açarak vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcıların, sosyal yardımlaşma kampanyalarında da amaçlarından vazgeçmediğini anlattı.

Dolandırıcıların kampanyanın gerçek görsellerinin ya da metinlerinin aynısını kullandığına dikkati çeken Demirel, “Ancak yazılar ve görseller tamamen aynı olsa da en alttaki banka hesap bilgilerini değiştiriyorlar. Kendi hesap numaralarını buraya ekliyorlar. Vatandaşın o görseli çok yerde gördüğü için maalesef inanma oranı artıyor. Bir anlık dalgınlıkla sahte hesaptan paylaşılan görselde bulunan hesap numarasına para göndermiş, yani dolandırılmış oluyorlar” şeklinde konuştu.

[Sosyal Medya Danışmanı ve İletişim Uzmanı Nurhan Demirel.]

Nelere dikkat edilmeli?

İyilik yapmak isterken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Demirel, şunları söyledi:

“Konu sosyal medya olunca ısrarla vurguladığımız bir husus var. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız mutlaka ama mutlaka resmi kurumların paylaşımlarını dikkate alsınlar. Örneğin ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın resmi bir hesabı var. Ayrıca Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabı mevcut. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisinin de resmi hesapları var. Bu hesapları bulmak çok kolay. İlgili bakanlıkların resmi hesaplarını da aynı şekilde rahatlıkla bulabilir vatandaşlar. Bağış yapılacak kurumun resmi web sitesini ziyaret etmek, sosyal medya üzerinden bu kurumlarla iletişime geçmek de dolandırılma riskinizi en aza indirir.

Bu hesaplarda yer alan bilgilere göre hareket etmeleri yerinde olur. Resmi kurumların büyük çoğunluğu mavi tik bulunan onaylanmış hesaplar kullanıyor. Bazı hesaplar takipçi sayısı yüksek olduğundan inandırıcı olabiliyor. Bu hesaplara da çok dikkat edilmeli. Yüz binlerce takipçisi olan ama kimin yönettiği dahi belli olmayan hesaplar var. Ve bu tür hesaplar dolandırıcılık işleri için biçilmiş kaftan. Bu tür süreçlerde yardımların gerçekten de ihtiyaç sahibi kişilere ulaşması, dolandırıcıların eline geçmemesi çok önemli. Tek yapmamız gereken; resmi kurum ve kuruluşların paylaşımları, yönlendirmeleri ile hareket etmek.”

