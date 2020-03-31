Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdüren narkotik birimleri, son bir haftada zehir satıcılarının korkulu rüyası oldu.

Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 85 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 85 kilogram esrar, 24 kilogram eroin, 26 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 16 kilogram metamfetamin, 32 bin sentetik ecza, 22 bin ecstasy ile 9 silah ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 75 lira ele geçirildi.

Operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.