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Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG’li 9 terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristler kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/QFpEChAISN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2020
Etiketler: msb terörist barış pınarıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:25
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