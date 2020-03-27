Dünyayı saran koronavirüs Türkiye’de de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar salgının önüne geçebilmek için mücadele ederken, özellikle sosyal medyada bu süreci provoke etmek isteyenlerin sayısındaki artış da dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanı ve kimi doktorlar adına sahte hesaplar açıldı

Koronavirüsle ilgili günlük olarak bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu dönemde resmi Twitter hesabında takipçi sayısı yükseldi. Salgının ülkemizde etkilediği kişi sayısını sosyal medya hesaplarından duyuran Koca’nın hesabını taklit eden hesaplar son dönemlerde hızla arttı.

Bakan Koca’nın fotoğrafının kullanıldığı hesaplarda yanlış bilgilerin yayılması sağlanırken, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan doktorlar adına açılan sahte hesaplar da hızla çoğalıyor.

[Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı Nurhan Demirel.]

“Bu işin şakası yok”

İletişim Uzmanı Nurhan Demirel’e göre bu dönemde özellikle sosyal medyadaki ‘yanlış hesap – yalan bilgiler’ süreci son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

“Ölümcül bir hastalık söz konusu ve bu işin şakası yok” diyen Demirel, “Sağlık Bakanı adına açılan sahte hesaplar, doktorlar adına kurulan sayfalar ve daha da ötesinde sanki gizli bir belgeymiş gibi paylaşılan sahte belgeler… Sahte belge yaymak, sahte hesap açmaktan çok daha tehlikeli bir süreç. Ucunda ölüm olabilecek bir hastalık varken dahi kimilerinin bu tür paylaşımlar yapmasına anlam vermek zor” ifadesini kullandı.

“Bilim Kurulu üyeleri ilk kez kamuoyuyla bu denli yakın”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanı sıra özellikle Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan doktorlarla ilgili de sahte hesaplar açıldığının altını çizen Demirel, şöyle devam etti:

“Bilim Kurulu üyesi çok değerli doktorlar kamuoyunun daha önceden pek tanıdığı isimler değildi. Şimdi onlar da doğru bilgiyi vatandaşa aktarabilmek için kimi zaman televizyon programlarına çıkıyor, kimi zaman medyaya farklı yollarla demeç veriyor.

Bunu gören kimi kötü niyetli kişiler hemen bu isimlerle ilgili sahte hesaplar açtı ve oradan paylaşımlar yapmaya başladı. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar dolayısıyla bir doktorun, bilim kurulu üyesinin değil, aslında hiç bilmediğimiz kişilerin görüşleri oldu. Vatandaşlar da bilim kurulu üyelerini daha önceden tanımadığı için genellikle karşılarına çıkan ilk hesapları takip etti. Bu nedenle sahte hesaplar kısa sürede çok ciddi paylaşım rakamlarına ulaştı.”

[Sosyal medyanın gençlerin akıl sağlığına etkisi. Grafik: Şeyma Özkaynak]

“Mavi tik olan hesapların hepsi güvenilir değil”

İletişim Uzmanı Nurhan Demirel, “Bu dönemde vatandaşlar neye dikkat etmeli, hangi hesaplara güvenmeli?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Mavi tik sahibi hesaplar evet önemli bir detay. Süzgeçten geçmiş, alınması kolay olmayan bir özellik. Ancak bu ‘mavi tik sahibi hesapların her yazdığı doğrudur’ anlamına gelmemeli.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar çok basit. Mutlaka resmi kurumların hesaplarını takip etsinler. Sağlık Bakanı’nın kişisel hesabı mevcut. Bu hesaba da kolaylıkla erişebilirler. Bunların dışında doktor isimleriyle, farklı kurum isimleriyle açılan hesapları dikkate almasınlar.

Zaten koronavirüs salgınıyla ilgili resmi kurumlar dışında başka açıklamalara inanmak bu süreçte bizi doğrudan oldukça uzaklaştırır.”

“Fırsattan istifade takviye ilaç ve gıda önerenler türedi”

Demirel’e göre bu dönemin en büyük sıkıntılarından biri de salgından istifade ederek ilaç ve gıda takviyesi önerisinde bulunan sosyal medya hesapları.

Bu tür ürünlerin herkesin hassas olduğu şu süreçte kontrolsüz bir şekilde sosyal medyadan duyurulduğunu anlatan Demirel, “Makarnanın bağışıklık sistemini çok güçlendirdiğini anlatan, reklamını yaptıkları vitaminin koronavirüse iyi geldiğini iddia eden çok sayıda takipçisi olan hesaplar var. Bunlar son derece tehlikeli. Eğer takviye gıdaya ya da vitamine ihtiyacınız varsa bunu size sadece doktorunuz önerebilir. Sosyal medya ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden gelen bu tür mesajlar insanları boş yere gıda ve vitamin stoklamaya yöneltti. Bunların hiçbir gerçekliği yok. Sadece resmi kurumların önerilerine göre hareket etmemiz hem kendimiz hem toplumumuz için çok önemli” şeklinde konuştu.