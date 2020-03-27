Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele için çalışmalarını İstanbul'dan sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından vatandaşlara "Hayat Eve Sığar", "Evde Kal Türkiye" etiketleriyle mesaj verdi.

Koronavirüs ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin süratle alındığını vurguladı.

"Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" ifadelerini kullandı.