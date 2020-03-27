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Sığınmacılar sınırdan ayrıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa'ya geçmek için 1 aydır Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar bölgeden ayrıldı. Sığınmacılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelere yerleştirildi.
Yunanistan'ın kapıları açacağı umudunu yitiren bir grup sığınmacı bölgeden ayrılmak istedi.
Koronavirüs salgını nedeni ile çadırlarda kalmanın doğru olmayacağı görüşü de bekleyenler arasında ağırlık kazandı.
Sığınmacılar, ayrılma isteklerini Edirne İl Göç İdaresi görevlilerine bildirdi.
Bölgedeki göçmenler, Edirne Valiliği koordinasyonunda otobüslerle misafirhanelere gönderildi.
Sığınmacılar koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün misafirhanelerde karantinada tutulacak.
Etiketler: sığınmacılar koronavirüs Yunanistan sınırıSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:52
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