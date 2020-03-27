Haber Giriş: Kaynak: AA
Hac ile ilgili tüm işlemler ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Hac için ilk taksitlerini yatıran hacı adaylarının diğer taksit ödemeleri ile hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2020 yılında hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentelere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Etiketler: son dakika hac işlemleri koronavirüs salgın hac taksitleriSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:14
Son Haberler
- 12:38
- 12:36
- 12:35
- 12:35
- 12:33
Sıradaki Haber
Dijital Dönüşüm Ofisi'nden koronavirüs bilgilendirme sitesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz