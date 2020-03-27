İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüsle ilgili alınan tedbirler ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Vali Yerlikaya, Vefa Destek Grubu'na gelen 39 bin 614 çağrıya cevap verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "65 ve yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" dedi.

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