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İstanbul'da 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüsle ilgili alınan tedbirler ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Vali Yerlikaya, Vefa Destek Grubu'na gelen 39 bin 614 çağrıya cevap verildiğini açıkladı.
Yerlikaya, "65 ve yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İstanbul gıda yardımı vali yerlikaya koronavirüsSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:01
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