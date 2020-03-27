Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans yöntemiyle görüşme yaptıklarını açıkladı.

ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020

Koronavirüsle ilgili son durumun değerlendirildiği toplantı ile ilgili Bakan Koca, "Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.