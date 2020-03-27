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Bakan Koca, sağlık müdürleriyle telekonferans yaptı
Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans yöntemiyle görüşme yaptıklarını açıkladı.
ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
Koronavirüsle ilgili son durumun değerlendirildiği toplantı ile ilgili Bakan Koca, "Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.
Etiketler: sağlık müdürleri Fahrettin Koca 81 il toplantıSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:45
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