Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüste son rakamlar açıklandı
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ulaştığı rakamlar paylaşıldı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği açıklandı.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs iyileşen sayısı dünya geneliSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 00:49
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