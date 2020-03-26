Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı.

Test sayısının dün 5 bin 35 olduğunu belirten Koca, bugün 7 bin 286 test yapıldığını, bin 196 yeni tanı konduğunu ifade etti.

Hastaların ve temas çevrelerinin izole edildiğini kaydeden Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi.