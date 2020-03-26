Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de vaka sayısı 75'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı.
Test sayısının dün 5 bin 35 olduğunu belirten Koca, bugün 7 bin 286 test yapıldığını, bin 196 yeni tanı konduğunu ifade etti.
Hastaların ve temas çevrelerinin izole edildiğini kaydeden Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi.
Etiketler: koronavirüs türkiye ölü sayısıSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:54
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