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Bilim Kurulu üyeleri Çinli yetkililer ile video konferans gerçekleştirdi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi. 3 saat süren toplantıda, koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.
Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının koronavirüs hakkında yaptıkları sunumla başladı.
Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.
Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.
Etiketler: koronavirüs bilim kuruluSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 20:36
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