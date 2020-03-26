Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da sokaklar böyle temizlendi
[Fotoğraf: AA]
Van'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları köpüklü su ve dezenfektanla temizledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın da takip ettiği çalışmalar kapsamında temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet ve Kazım Karabekir Caddelerini deterjanlı ve dezenfektanlı su ile yıkadı.
Ekiplerin çalışırken türkü söylemesi, renkli görüntüler oluşturdu.
Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, çok ağır bir kış mevsimini geride bıraktıklarını, bahar temizliği kapsamında da hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da yapılan uyarılara tüm vatandaşların uymasını istedi.
Etiketler: Van koronavirüs temizlik köpüklü su İpekyoluSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:10
Son Haberler
- 18:32
- 18:24
- 18:21
- 18:18
- 18:16
Sıradaki Haber
Koronavirüsle mücadeleyi düzenleyen kanun yürürlükte
Yükleniyor lütfen bekleyiniz