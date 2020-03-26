Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın da takip ettiği çalışmalar kapsamında temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet ve Kazım Karabekir Caddelerini deterjanlı ve dezenfektanlı su ile yıkadı.

Ekiplerin çalışırken türkü söylemesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, çok ağır bir kış mevsimini geride bıraktıklarını, bahar temizliği kapsamında da hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da yapılan uyarılara tüm vatandaşların uymasını istedi.