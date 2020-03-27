Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanan siteye "corona.cbddo.gov.tr" ulaşılabilecek.

Türkiye'deki son verilerin güncellendiği sitede vaka sayısı, iyileşenler ve can kaybı oranları da yer alıyor.

Sitede, hastalığın ülkemizdeki seyrine ait bilgilerin de bulunuyor. İlk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı, ilk can kaybının 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği belirtiliyor.

Ayrıca diğer ülkelere ilgili bilgilere de dünya haritası üzerinden seçilerek anlık ulaşılabiliyor.