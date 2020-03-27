CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş ve Uzman Çavuş Sezai Atabey'in aileleriyle telefonla görüştü.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere de başsağlığı dileklerini sundu.