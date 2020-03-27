Haber Giriş: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş ve Uzman Çavuş Sezai Atabey'in aileleriyle telefonla görüştü.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere de başsağlığı dileklerini sundu.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu suriye idlib şehitSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:35
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