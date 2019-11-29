



Küfür, hakaret, hedef gösterme...Sosyal medyada linç kültürü giderek yaygınlaşıyor. Linç genellikle içeriği değiştirilmiş paylaşımlarla başlıyor.

İletişimci yazar Betül Şatır, komşusuna asla zarar veremeyecek birinin sosyal medyada başkasının hayatını karartacak kadar zalimleştiğine şahit olduklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Sosyal medyada bir video yayınlanıyor ve bu videonun bir kesim tarafından en işlevsel tarafı kesilerek, yapıştırılarak yeni bir forma kavuşuyor."

Sebebi psikolojik sorunlar

Sosyal medyadaki linç kültürünün altında genellikle psikolojik nedenler yatıyor. Günlük hayatta kendisini iyi ifade edemeyen bireyler dijital kimliklerin arkasında şiddet eğilimi gösterebiliyor.

Psikolog Ayşın Kurtuluş, "Sadece sözel olarak kendilerini ifade etmeye çalıştıkları için orada daha argo, daha küfürbaz, daha içindeki saldırganlığı çıkaran bir biçimde ifade kullanabiliyorlar. Sebebi içsel anlamda saldırganlığını dışarı vuramamalarından kaynaklanıyor bu" dedi.

Sosyal medya aynı zamanda psikolojik harekat için de kullanılıyor. Yani linç kültürü ve kara propagandadan bazı gruplar hatta ülkeler de nasibini alabiliyor.

Çarptırılmış içerikler sistematik olarak organize şekilde servis ediliyor. Bunun son örneği Barış Pınarı Harekatı'nda yaşandı. Sık sık başka olaylara ilişkin görüntülerin harekat esnasında kaydedildiği öne sürüldü.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Erkam Karakaya