Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp hasadı başladı. Tarlada işçiler tarafından tek tek elle toplanan turplar, sap kısmından ayrılarak römorklara yükleniyor.

Daha sonra Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlara dökülen turplar, burada yıkanıp temizlendikten sonra poşetlere konularak satışa hazır hale getiriliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, Kadirli'de yaklaşık 30 bin dekar alanda turp üretiminin yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"İnşallah havalar mevsim normallerinde seyreder"

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inin Kadirli'den karşılandığını ifade eden İspir, ürünün ortalama 5 bin kişiye de iş olanağı sağladığını kaydetti.

Dekara ortalama 2 ton ürün alındığını ifade eden İspir, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle üreticiler biraz sıkıntı yaşıyor. Buna rağmen zarar da etsek Türkiye'nin her yerine turp göndermeye çalışacağız. İnşallah havalar mevsim normallerinde seyreder, turp üreticisinin yüzü güler" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Turp üreticisi Ahmet Kurt da şu an ürünün kilogramını 50 kuruştan sattıklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak :AA

