Dünyada başlayan akım Türkiye'yi de yakaladı. Efsane Cuma adı verilen alışveriş indirimi, milyonlar tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak çoğu zaman ihtiyaç olmayan ürünler alınıyor.

Giyimden ev eşyasına, temel gıdadan teknolojik ürünlere birçok üründe indirim var. Fırsatı kaçırmak istemeyenler alışverişe koşuyor.

Fırsat cumasıyla birlikte milyonlarca üründe indirimler başladı. Tüketiciler yaptıkları alışverişlerde, ucuz fiyat algısıyla hareket edip ihtiyaçlarının dışında da alışveriş yapabiliyorlar.

İndirimde bütçeler nasıl korunur?

Hacettepe Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Dr. Esna Betül Buğday, tüketicileri uyardı:

"Öncelikle akılcı rasyonel davranmak ve bilinçli tüketici olmak çok önemli. Bilinçli tüketici, ürünü hizmeti kıyaslayan ihtiyacı kadar satın alan tüketici diye tanımlarız. "

Uzmanlar alışveriş için bir planlama yapılmasını tavsiye ediyor.

Buğday, "İndirimler başlamadan ihtiyaç listesi hazırlamalıyız. Onların fiyatlarını indirim başlamadan önce de kontrol etmeliyiz" dedi.

İndirimi dezavantaja çevirmemek için kişilerin bütçesini baz alarak kontrollü alışveriş yapması gerekiyor.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Volkan Makar