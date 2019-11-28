Üzerinde pişirilen kestanesiyle, kuzinesinde nar gibi kızaran patatesiyle...

Sobalar, doğalgazdan önce evlerin vazgeçilmeziydi.

Kovalılarıyla, döküm olanlarıyla, evlerinin bir bölümünde nostalji yaşamak isteyenlerin tercihi yine sobalar oluyor.

Şömine tipi sobalar en çok tercih edilenler arasında. Yeni nesil sobalar da sadece ısınmak için değil, dekor amaçlı da kullanılıyor.

Sobaların fiyatı da 300 liradan başlıyor, 3 bin liraya kadar çıkıyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Seyit Taşdelen