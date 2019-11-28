Yaşam
Nostaljik kömür sobaları bugün de tercih ediliyor28 Kasım 2019 Perşembe 15:13 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 15:54
Sobalar bir dönem evlerin vazgeçilmeziydi. Son yıllarda nostalji yaşamak isteyenlerin tercihi oldu. Peki en çok hangi sobalar satılıyor? TRT Haber ekibi, Ankara'daki tarihi Sobacılar Çarşısı'ndaydı.
Üzerinde pişirilen kestanesiyle, kuzinesinde nar gibi kızaran patatesiyle...
Sobalar, doğalgazdan önce evlerin vazgeçilmeziydi.
Kovalılarıyla, döküm olanlarıyla, evlerinin bir bölümünde nostalji yaşamak isteyenlerin tercihi yine sobalar oluyor.
Şömine tipi sobalar en çok tercih edilenler arasında. Yeni nesil sobalar da sadece ısınmak için değil, dekor amaçlı da kullanılıyor.
Sobaların fiyatı da 300 liradan başlıyor, 3 bin liraya kadar çıkıyor.
Haber: Sabahnur Sayılgan
Kamera: Seyit Taşdelen
Etiketler: Sobacılar Çarşısı soba kömür sobaları