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Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:38 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:19

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde, biri gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde terör örgütüne yönelik başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı kaydedildi. Açıklamada, Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 5 teröristten 4'ünün ikna yoluyla, birinin de kendiliğinden Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim olduğu bildirildi. İkna yoluyla teslim olan teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle arandığı açıklamada ifade edildi. Çalışmalar sonuç verdi: 1 terörist daha teslim oldu Kaynak: TRT Haber / AA

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