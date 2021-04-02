İnaktif aşı olan Sinovac'tan farklı olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda -70 derecedeki dolaplarda saklanan aşılar, günlük randevu sayısına göre belirlenen ihtiyaç doğrultusunda ana dolaplardan aşı araçları ve özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürülüyor. Aşılar, 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat yani 5 gün boyunca tutulabiliyor.

Biontech aşıları, mRNA bazlı aşı olduğu için önce çözünmesi bekleniyor, daha sonra flakon serum fizyolojik ile sulandırılıyor. Ardından çok hassas bir şekilde sallanarak karıştırma işlemi yapılıyor, renk ve partikül kontrolü yapıldıktan sonra bir flakondan tek kullanımlık şırıngalarla 6 ayrı doz şeklinde vatandaşlara uygulanıyor.

Hızla kullanılması gereken durumlarda aşı, oda sıcaklığında yarım saat içinde çözünebiliyor. Çözünen aşının 6 saat içinde uygulanmış olması gerekiyor.

BioNTech aşılarının Halk Sağlığı Laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu görüntülendi.

"Her doz ise 6 ayrı kişiye tanımlanacak şekilde sisteme kaydediliyor"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı sorumlusu hemşirelerinden Neslihan Bilge Işık, mRNA aşısının farklı uygulamasıyla ilgili detayları anlattı.

Işık, aşıları, Halk Sağlığı Laboratuvarlarından eksi 70 derecedeki dolaplardan, trafikte vs. sıkıntı yaşanma ihtimaline karşı gerekirse kuru buz eşliğinde eksi 20 dereceye kadar soğutabildikleri özel akülü aşı çantalarıyla teslim aldıklarını söyledi.

Kuruma geldikten sonra aşıları 2-8 derecedeki aşı dolaplarında 120 saat muhafaza edebilecek şekilde planlamaların yapıldığını dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Uygulama, aşı çözüldükten sonra, serum fizyolojikle sulandırarak ve sulandırılmış aşının 6 saat içerisinde hastalara enjekte edilecek şekilde yapılıyor. Her aşı flakonu, kişilere uygulanmadan önce tanımlaması, barkodlaması ve okutulması yapılarak kaydediliyor. Her doz ise 6 ayrı kişiye tanımlanacak şekilde sisteme kaydediliyor.

mRNA aşılarında inaktif aşıdan farklı olarak bir flakondan 6 doz aşı çıkıyor. Bu nedenle bir flakonun barkoduna o güne randevulu 6 vatandaşımızın tanımlanması yapılıyor. Barkodu flakon üzerine yapıştırıyoruz, kalan 6 dozu da bu barkoda işleyerek hangi kişiye işlendi ise onun T.C. bilgisini tanımladıktan sonra kayıtlarımıza geçiriyoruz. Aşıdan sonra vatandaşlarımızı bir süre burada tuttuktan sonra bir sorun çıkmadığı takdirde gönderiyoruz."

Ekipler hem BioNTech hem bakanlık eğitimlerine katıldı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam ise BioNTech aşılarının uygulanmasına dair ekiplerin hummalı bir eğitimden geçirildiğini söyleyerek, hem BioNtech'in kendi eğitim videoları hem de Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme eğitimleriyle planlamaların yapıldığını söyledi.

Asıların sabahın erken saatlerinde soğuk zincir kurallarına uyularak getirildiğini ifade eden Sağlam, "Hastanemizde aşı polikliniği şartlarında, aşılar çözüldükten sonra, hazırlıklarını yapan uygulayıcı hemşire arkadaşlarımız tarafından yapılıyor." dedi.

"Bugün için randevu sayısı BioNTech için yaklaşık 500 civarında"

Gerek BioNTech gerekse Sağlık Bakanlığı'nın eğitimlerinden geçen ekiplerin, mevcut aşı polikliniklerinde hazırlıklı olarak aşılamalara başladığını söyleyen Sağlam, şunları söyledi:

"Bugün için randevu sayısı BioNTech için yaklaşık 500 civarında. 150 civarında da Sinovac aşısı randevumuz var. Bugün aşı polikliniklerimiz BioNTech ağırlıklı olacak, yaklaşık 5 poliklinikte BioNTech aşılamaları yapılıyor. İlk planda gelen randevulu kişiler içeriye alındıktan sonra, sulandırılan flakonlar 6 kişiye uygulanacak dozlar şeklinde hazırlanıyor. Çözülmüş olarak bekleme süreleri içerisinde uygulanması gerekiyor."

Günlük randevu sayısına göre aşılar çözdürülecek

Sağlam, Halk Sağlığı Laboratuvarlarından getirilen BioNTech aşısının eksi 70-80 derecedeki dolaplardan direkt alınarak hastaneye getirildiğini söyledi.

Aşıyı hastanede eksi 80 derecelik buzdolaplarında tutmadıklarını kaydeden Sağlam, şöyle devam etti:

"2 ila 8 derecelik buzdolabında bekletiyoruz. Çünkü bu sıcaklıkta bozulmadan 5 gün kalabiliyor. Biz de soğuk zincire uygun şekilde günlük veya belki iki günde bir, hastaların aldığı randevu sayılarına göre depolardan aşı transferi planlamalarını yapacağız. Aşıların çözdürülmesi işlemi ise alınan randevu sayısına göre yapılacak. Örneğin bugün 500 randevu var, öğlene kadar gelecek olan vatandaşların sayısına uygun sayıda flakon çözdürülecek ve uygun süresi içinde yapılacak. Hepsi bir anda çözdürülmeyecek."