Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te reddedilen güvenlik soruşturması teklifinin yeniden oylanmasına gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Şentop, oylamanın yenilenmesi kararının ilk kez alınmadığını söyleyerek, iç tüzük hatırlatması yaptı.

İç Tüzük 13’üncü maddede çözüm yolları açıklanıyor

Şentop, oylama ve seçimlerde yanlışlık yapılması durumlarında çözümün nasıl olacağını açıkladı:

“Meclis İç Tüzüğü'nün 13’üncü maddesinde bir hüküm var. Oylama ve seçimlerle ilgili önemli bir yanlışlık olduğuna dair bir iddia varsa, bu iddianın çözümüyle ilgili iki şey ortaya koyuyor. Ya o birleşimde, oturumu yöneten başkan bir usul tartışması açar, usul tartışması sonunda da oylamanın yenilenmesine veya yenilenmemesine karar verilir. Böylece konu bitmiş olur. İkinci yol ise, 'Birleşimden sonra Meclis Başkanlık Divanı'na bu önemli yanlışlıkla ile ilgili itirazda bulunulur. Bu itiraz üzerine Başkanlık Divanı toplanır ve nasıl bir yol izleneceğini belirler’ diyor.”

"Meclis Başkanı'nın müdahalesi iç tüzükten kaynaklanan bir yetkidir"

Şentop, başkanvekillerinin Meclis'i, Meclis Başkanı hesabına yönettiklerini vurguladı:

“Meclis Başkanı'nın bu yönetim sırasında bazı iç tüzüğe aykırı işleyişler görmesi halinde buna müdahale etmesi, yöneten başkanvekilinin yerine bizzat kendisinin kürsüye çıkması veya onun yerine başka bir başkanvekilini görevlendirmesi söz konusudur. Meclis Başkanı'nın yaşanan olayla ilgili bir sorun, tartışma varsa buna müdahale etmesi, bu tartışma konusunda da bir kanaat belirtmesi tamamen iç tüzükten kaynaklanan bir yetki, hatta bir görevdir, sorumluluktur.”

“Oylama, seçim işleri gizli kapaklı yapılacak iş değil”

Şentop, Meclis İç Tüzüğü'nde yer alan 149 ve 150’nci maddelere de değindi:

“Bu maddelerde, oylama ve seçimin milletvekillerine zil çalarak duyurulacağı ifade ediliyor. Eskiden bu okullardaki ziller gibi zil çalınırmış kulislerde, milletvekillerine haber verilirmiş. Çünkü bu oylama, seçim işleri gizli kapaklı, 'Hazır onlar yokken bu işi bir karara bağlayalım’ gibi bir niyetle yapılacak iş değil. Milletvekilleri gelecek ve iradelerini beyan edecek.”

“Oylamada yanlışlık olduğu görüntülerden anlaşılıyor”

Dünkü Başkanlık Divanı toplantısında görüntüleri izlediklerini söyleyen Şentop, oylamayla ilgili şunları söyledi:

“Başkanvekili oylamaya soruyor 'kabul edenler, etmeyenler' diye. Katip üye, eliyle AK Parti sıralarını işaret ederek, 'Buralarda arkadaşlar var, elektronik oylamaya geçmemiz lazım' diyor. 'Elektroniğe gerek yok, kabul edilmemiştir' diyor başkan. Burada yapılması gereken hemen elektronik oylamaya geçilmesi."

Şentop, başkanın milletvekillerinin olası itirazlarını beklemeden ayağa kalkmasının da iç tüzüğe aykırı olduğunu açıkladı:

"Başkanvekili 'Kabul edilmemiştir' diyerek yerinden kalkıyor. Başkanın yerinden kalkması birleşime ara verme anlamına geliyor ama bunu deklare etmesi lazım. Bunu da yapmıyor. O sırada görevli arkadaşlarımız kendisini 'Birleşime ara vereceğinizi açıklayın' diye engelliyor. Düğmeye basıp, 'Birleşime 20 dakika ara veriyorum' diyor. Burada bir acele gözüküyor. Çünkü iç tüzük gereği oylama yapıldıktan sonra da milletvekilinin ayağa kalkıp itiraz etmesi, 'Duyamadık, sonuç doğru değil' vesaire gibi oylamanın tekrarlanmasını isteme gibi bir hakkı var. Ama 'Kabul edilmemiştir hadi ben gidiyorum' derseniz o milletvekillerinin itirazına imkan vermemiş olursunuz. Burada 13’üncü maddeye göre bir yanlışlık olduğu belli.”