TRT’nin merakla beklenen dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” dün akşam TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluştu.

Kıbrıs Türk halkının Rum baskısına karşı verdiği özgürlük mücadelesinin anlatıldığı dizi, ilk bölümüyle büyük beğeni aldı.

Kıbrıs Gazileri hüzünlü anlar yaşadı

Diziden en çok etkilenenler ise o günlere dönerek hüzünlü anlar yaşayan Kıbrıs Gazileri oldu:

“Geçmişte adada ne oldu, neden iki toplum ayrılmış, neden bir arada yaşayamamışlar diyenler, Kıbrıs halkının neler çektiğini, ne mücadeleler verdiğini diziyi izlerken görecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve TRT Genel Müdürü Eren’e teşekkür

Ordulu muharip gaziler, Kıbrıs Türklerinin çilesini ve özgürlük mücadelesini gündeme getiren dizi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’e teşekkür etti:

“Sahneleri görünce aynen o günleri hatırladım. Orada yapılan işleri, savaşları, insanların çektiği ızdırapları; bunları hatırlamış oldum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TRT Genel Müdürümüze, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizleri duygulandırdı, heyecanlandırdı.”

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi her perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.