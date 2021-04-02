Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce’de yaptığı okul ziyaretlerinin ardından yüz yüze eğitim sürecinde öğrencilerin katılım oranını açıkladı.

Bakan Selçuk, ilkokullarda yüzde 80’lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76 ve liselerde yüzde 70 civarında katılımın olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye, okulların en çok kapalı olduğu 5’inci ülke

Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde okulların en çok kapalı olduğu 5’inci ülke olduğunu vurgulayan Selçuk, önceliğin yüz yüze eğitim olduğunu ancak okulların açık tutulması konusunda salgın koşullarının dikkate alındığını söyledi.

Seçuk, kararların her gün yaşanan değişimlere göre ortak olarak belirlendiğine ve okullarla ilgili takibin süreceğine işaret etti.

“Ara eleman yerine aranan eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz”

Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, kentte yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Selçuk, törende yaptığı konuşmada 2023 Eğitim Vizyonu’nda da olduğu gibi meslek liselerinin önemine vurgu yaptı:

“Bizim ana işlerimizden bir tanesi mesleki eğitim. Biz meslek edinmeyi, istihdamla, ekonomiyle, demokrasiyle ve toplumsal barışla doğrudan doğruya ilgili görüyoruz. O yüzden de ara eleman yerine aranan eleman yetiştirmeyi çok önemsiyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

“40’ın üzerinde meslek lisesi ihracata başladı”

İş garantili okulları açmaya öncelik verdiklerini vurgulayan Selçuk, 212 kurum ve 186 iş birliği protokolünün olduğunu açıkladı.

Öğrencilerin ilk sıralarda meslek liselerini tercih etmesinde geçen sene yüzde 64 artış yaşanırken, 40’ın üzerinde meslek lisesi de ihracata başladı.

"Nitelikli çocuklar yetiştirmek çok mühim"

Selçuk, mesleki eğitime verilecek her türlü desteğin önemli olduğuna dikkat çekti:

“Sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alan, yepyeni ufuklar açacak nitelikli çocuklar yetiştirmek, dünyayla yarışmaya açmak gerçekten çok mühim diye düşünüyoruz. Bu konuda iş birliklerini, hayırseverlerin, özel sektörün yaptığı çalışmaları ve kamu kuruluşlarının desteklerini çok çok önemsiyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

“NİSGEM’in üstlendiği misyonu değerli buluyoruz”

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilen Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) çalışmasını iş birliği kültürünün yansıması olarak değerlendirdiklerine işaret eden Bakan Selçuk, merkezle ilgili bilgi verdi:

“Merkezimizin bir uluslararası standart, 16'sı ulusal yeterlilik olmak üzere 5 sektör, 17 kapsam ve 53 birimde 2025 yılına kadar akreditasyonu var. Akreditasyonları bulunan makine, elektrik-elektronik, inşaat, ulaştırma, lojistik-haberleşme sektörleri mesleki teknik eğitimde lokomotif olarak gördüğümüz sektörlerdir. NİSGEM'in üstlendiği misyonu bu çerçevede çok değerli buluyoruz. Türkiye'ye örnek olması anlamında da birtakım beklentilerimiz mevcut.”