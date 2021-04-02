Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'ye martta da ağır darbe vurdu.

Gözaltına alınan 222 zanlıdan 74'ü tutuklandı

Mart ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 134 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik martta birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 222 zanlıdan 74'ü tutuklandı. Diğer zanlıların ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 39'a yükseldi

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Öte yandan, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK/KCK mensubu sayısı 31 Mart itibarıyla 39'a yükseldi.

"Kırmızı" ve "turuncu" kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 30 Mart'ta etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi ile "turuncu" kategorideki sözde Mardin Bagok alan sorumlusu Teyyüp Çam'ın bulunduğunu bildirdi. Teröristler Mahmudi ve Çam'ın 2008, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında güvenlik güçlerinin şehit edildiği ve yaralandığı bazı saldırılara katıldığı belirlendi.

MİT Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.