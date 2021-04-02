Terör örgütleri PKK ve DHKP-C üyelerinin "güvenli liman" olarak değerlendirdiği Yunanistan'a son dönemde kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensuplarının sayısında artış oldu.

2021’in başından itibaren 22 FETÖ üyesi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken hudut birliklerince yakalandı.

Söz konusu dönemde yakalanan kaçakların arasında PKK üyesi 14 terörist de yer aldı.

“Darbeci pilotlara sığınma hakkı tanındı” iddiası

Yunanistan'ın 15 Temmuz gecesi Türk helikopterleriyle Yunanistan’a kaçarak sığınma talep eden darbeci helikopter pilotlarına, uluslararası anlaşmaları ve Türkiye’nin resmi taleplerini yok sayarak sığınma hakkı tanıdığı da iddia edilmişti.

Geçen ay sınırda 5 binden fazla kişi yakalandı

Öte yandan hudut birlikleri, geçen ay yurt genelinde yasa dışı yollardan hudutlardan geçmeye çalışan 5 bin 867 kişiyi yakaladı.

Hudut kartalları, operasyonlarda gümrük kaçağı 19 bin 346 paket sigara, 116 kilogram uyuşturucu ve 350 muhtelif silah ele geçirdi.