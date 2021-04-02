CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" açıklamasına tepki gösterdi.

Bunun doğru bir açıklama olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Devletrin bütün kurumlarının korunması lazım. O kurumların başında da Anayasa Mahkemesi geliyor. Kararlarını eleştirebiliriz, atamaları eleştirebiliriz ama kurum olarak Anayasa Mahkemesi'nin korunması çok önemli." dedi.

Kılıçdaroğlu, "En son başvurduğumuz bir yargı makamıdır. Dolayısıyla 'Anayasa Mahkemesi’ni gelin kapatalım' demek doğru bir yaklaşım değildir. Demokrasiye inanmamak anlamına geliyor." diye konuştu.

"İç tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor"

Meclis'te güvenlik soruşturması teklifinin tekrar oylanması kararını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bulunduğu pozisyona, koltuğa yakışmıyor bu sözüyle. Ne demek 'pişman ederim'? Aslında kendisinin pişman olması lazım. Pişman etmeyi bırakın pişman olması lazım. İç tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor." dedi.

İç tüzüğe göre bir yıl sonra tekrar parlamentoya gelmesi gereken bir yasa teklifinin yeniden görüşülmeye başlandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu açıkça ben istediğim zaman çiğnerim, iç tüzüğü istediğim zaman ihlal ederim, ben yasaları istediğim şekliyle yorumlarım… Parlamento ciddi bir vesayet altında." ifadelerini kullandı.