AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır. — Binali Yıldırım (@BY) 17 Nisan 2019

Binali Yıldırım yaptığı açıklmada, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır" dedi.

Kaynak: TRT Haber