Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda "Bina Kimlik Sistemi" hayata geçiriliyor.

Bu çalışma kapsamında her binanın bir kimlik kartı olacak. Binayla ilgili teknik bilgiler teknolojik levhalara işlenecek. QR kodu ile bilgilere 50 metre mesafeden dahi ulaşmak mümkün olacak.

Bina Kimlik Sistemi'nin detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meclis'te açıkladı. Kurum, "İnşaat ve gayrimenkul sektörünü daha da ileriye taşıyacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bina kimlik belgesi getiriyoruz" dedi.

"Binaya ilişkin tüm verileri alabiliyoruz"

QR kodu ile bilgilere kolayca ulaşılabileceğini belirten Kurum, "QR kodundan okuttuğumuzda binaya ilişkin tüm verileri alabiliyoruz. Ada, parsel, binanın oturduğu alan, kaç katlı olduğu, içerisindeki yaşayan kişilerin nüfus bilgileri, yapıya ait teknik bilgiler, buradaki dökülen betonlara ilişkin bilgiler" açıklamasında bulundu.

Uygulama sayesinde AFAD gibi kuruluşlar ve belediyeler binaların durumunu gösteren verileri deprem hazırlıklarında kullanabilecek. Konut satın alacakların da sağlıklı bilgiye ulaşması kolaylaşacak.

"Yıl sonuna kadar 100 bin binayı sisteme geçireceğiz"



Uygulamanın nisan ayı itibarıyla kullanılmaya başlayacağını vurgulayan Kurum, "Bina kimlik belgemiz 2021' yılının nisan ayı itibarıyla uygulamaya geçecek ve bu yıl da 100 bin binamızı bu kapsamda sisteme geçmesini sağlayacağız" dedi.