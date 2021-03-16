Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Görüşmelerimizde bir kalkınma projesi olan Saraybosna Belgrad otoyolu projesindeki Sırbistan temelini hep birlikte atmıştık. Projenin Bosna Hersek boyutunu nasıl hızlandıracağımızı konuştuk.

"Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı göndereceğiz"

Dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz.

Türkiye-Bosna Hersek ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı devam etmektedir"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde Türkiye'nin kararlılığı devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım.

"Mısır halkı bizimle ters düşmez"

(Mısır'la diplomatik temasların başlaması) Mısır halkı bizimle ters düşmez.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik de açıklamalarda bulundu. Dodik, TürkAkım'ın Bosna Hersek'e ulaştırılmasıyla ilgilendiklerini söyledi.