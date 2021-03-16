Sözcü Kalın Twitter’dan yaptığı İngilizce paylaşımda, “Rachel Corrie unutulmayacaksın. İnsanlığın, cesaretin, merhametin ve adalet anlayışın işgalci bir güç tarafından yapılan her ihlali, her yıkımı, her utanç hareketini sağ şekilde atlatacak. Huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

You will not be forgotten #RachelCorrie. Your humanity, your courage, your compassion and your sense of justice will survive every violation, every demolition and every act of shame by an occupying power. RIP. pic.twitter.com/JeUdJ7NvAC — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 16, 2021

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'nin ölümünün üzerinden 18 yıl geçti.

Ancak, onun ortaya koyduğu adalet mücadelesi canlılığını korumaya devam ediyor.