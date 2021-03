Sözcü Kalın Twitter’dan yaptığı İngilizce paylaşımda, “Rachel Corrie unutulmayacaksın. İnsanlığın, cesaretin, merhametin ve adalet anlayışın işgalci bir güç tarafından yapılan her ihlali, her yıkımı, her utanç hareketini sağ şekilde atlatacak. Huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

You will not be forgotten #RachelCorrie. Your humanity, your courage, your compassion and your sense of justice will survive every violation, every demolition and every act of shame by an occupying power. RIP. pic.twitter.com/JeUdJ7NvAC