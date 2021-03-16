Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu öncülüğünde, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

"Salgına rağmen yatırımlar arttı"

Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, küresel rekabet gücünü artıracak, katma değerli üretimi geliştirecek çığır açıcı teknolojilere yatırım yaptıklarını belirten Varank, "Teşvik ve desteklerimizi verimlilik odaklı tasarlıyor, ülkemiz için stratejik alan ve ürünlere öncelik veriyoruz. İşletmelerimizin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını, nitelikli insan gücüne ve Ar-Ge'ye yatırım yapmalarını, ihracat odaklı hareket etmelerini önceliyoruz" dedi.

Varank, Türkiye'nin yerli ya da yabancı tüm yatırımcıların dikkatini cezbettiğine dikkati çekerek, "Pandemiye rağmen büyüme hızını kesmeyen sanayi yatırımları, bu devasa girişim, Türkiye'nin yükselen cazibesinin adeta ispatı konumunda" diye konuştu.

"Yılda 1,5 milyon araç üretiyoruz"

Türk otomotiv sektörünün ilk şirketlerinden olan Ford Otosan'ın 62 yıl önce üretime başladığını anımsatan Varank şunları söyledi:

"O günden bu yana gelişen ülkemizdeki otomotiv sektörü, bugün yan sanayiyle birlikte 5 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği, 200 bine yakın vatandaşımızın istihdam edildiği koca bir ekosisteme dönüştü, sahip olduğu Ar-Ge kapasitesi, teknolojisi ve diğer sektörlerle ilişkisi sayesinde sanayimizin lokomotifi, ihracatımızın öncüsü konumuna geldi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene sınırlı bir daralma yaşansa da son 5 yılda, yıllık 1,5 milyon araç üretimiyle dünyanın sayılı otomotiv üreticileri arasında yer alıyoruz. Ford Otosan da sektördeki üretim ve ihracattan aldığı yüzde 25'lik payla bu başarıdaki öncü firmalarımızdan biri"