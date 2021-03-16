Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke, Türkiye.

İki ülke arasında geçmişe dayanan kardeşlik bağları, pek çok alanda iş birliğini de yüksek seviyeye çıkardı.

Kazakistan'ın ilk büyükelçiliği Türkiye'de

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nurışev, TRT Haber'e özel röportaj verdi.

Şahrat Nurışev, Kazakistan tarihinde ilk uluslararası iş birliği anlaşmasının Türkiye ile imzalandığını, ilk büyükelçiliğin de Türkiye’de açıldığını hatırlattı. Nurışev, bunun Kazak ve Türk halkları arasında çok eski zamanlara dayanan kardeşlik bağlarının bir göstergesi olduğunu dile getirirken, 2 ülke arasındaki stratejik iş birliğinin en yüksek seviyede gelişmekte olduğuna işaret etti.

[Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nurışev]

Şahrat Nurışev, "Şu anda Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon doları buluyor. 2 ülke devlet başkanları bir hedef belirlediler. Yakın zamanda, yakın gelecekte ticaret hacmini önce 5 sonra 10 milyar dolara kadar yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

"220'den fazla Kazak askeri Türkiye'de eğitim aldı"

Şahrat Nurışev, iki ülke arasındaki askeri anlaşmalara da değinerek şunları söyledi:

"Son 29 yıl içersinde 220'den fazla asker Türkiye'de eğitim alarak kendi bilim seviyelerini yükseltti. Halihazırda 57 asker Türkiye'de eğitim alıyor. 2019 yılından bu yana ise Türkiye'den askerler Kazakistan'a gelip, Kazakistan Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görüyor."