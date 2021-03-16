AK Parti'yi hem salgın sonrası yeni döneme hem de 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar belirlenecek. 24 Mart'taki 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin teması "güven ve istikrar" olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarını TRT Haber'de anlattı.

"Cumhurbaşkanımız bir manifesto ortaya koyacak"

Kandemir, "Bu tecrübeyi, bu birikimi yarınlara taşıyacak yeni bir söylemle taçlandıracağız. Bu kongrede Cumhurbaşkanımız bir manifesto ortaya koyacak." dedi.

Bu kongreyi bir başlangıç kongresi olarak gördüklerini ifade eden Kandemir, pandemi sonrası yepyeni bir dünya olduğunu, bu yepyeni dünyaya yepyeni şeyler söyleyecek bir AK Parti'nin görüleceğini söyledi.

Kandemir, şu ana kadar teşkilatların yüzde 70'i değiştiğini kaydetti.

AK Parti MKYK nasıl değişecek?

18 senede bambaşka bir Türkiye inşa ettiklerini dile getiren Kandemir, "Bunu da bu arkadaşlarımızla başardık. Cumhurbaşkanımızın bunların bir kısmını da tekrar görevlendirmesi çok doğal. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin huzuruna çıkaracağı MKYK'mız, dışarıdan da bakıldığında toplumun 'işte evet tam da arzu ettiğimiz isimler' dediği isimlerden oluşacak." dedi.

"Tüzüğümüzde de yenilenme yapacağız"

Kongrede AK Parti tüzüğünün de değişmesi bekleniyor. Türkiye'nin 20 sene öncesinin Türkiye'si olmadığını aktaran Kandemir, "Biz de bu bağlamda mutlaka tüzüğümüzde de yenilenme yapacağız, bazı hususlarda çalışıyoruz." diye konuştu.

"En ufak bir ihtimal söz konusu olamaz"

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede genel başkan adayı olmayacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "En ufak bir ihtimal söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığında bizim daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz, başaracak çok hedefimiz var. Asla böyle bir şey söz konusu değil." dedi.