Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"YPG/PKK maalesef bazı Batılı müttefiklerimizden destek görüyor"

Suriye'de iç savaşın 11. yılında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabileceğimiz konular da var ama halen karamsar olduğumuz konular da var" diye konuştu.

Çavuşoğlu, her şeyden önce insani bir dramın söz konusu olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Bugün 13 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 3,6 milyonu bizde yaşıyor. Bugün Suriye'nin kendi toprakları içinde 6 milyona yakın insan evini terk etmiş durumda. Yaklaşık 5 milyon Suriyelinin barınma ihtiyacı var. Bugün Suriye'de yaklaşık 2,5 milyon çocuk okula gidemiyor. Bizde de 1 milyon civarında okul çağında Suriyeli var. Bunların 700 bini okula gidebildi."

Suriye'nin DEAŞ terör örgütünden tamamen kurtulmadığını ancak onun yerini Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın aldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu terör örgütü de maalesef bazı Batılı müttefiklerimizden destek görüyor. Gerek sahada gerekse o ülkelerde" dedi.

"Anayasa Komisyonu toplantısının altıncısını da ramazandan önce gerçekleştirmek istiyoruz"

Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüme fazla yanaşmayan bir rejimin olduğunu ve bunun Suriye Anayasa Komisyonu toplantılarında da görüldüğünü belirterek siyasi süreç konusunda Türkiye'nin katkılarıyla ve öncülüğüyle bazen Rusya'yla, bazen Rusya-Türkiye-İran olarak adımlar atıldığına dikkati çekti.

Daha önce Suriye konusunda "fikirdaş ülkelerin" ve "Uluslararası Suriye Destek Grubu"nun olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef bu ülkeler yavaş yavaş elini ayağını Suriye'den çekmeye başladı. Bu çabalarımız sayesinde Cenevre süreci bugün canlı, Astana sürecini başlattık ve Anayasa Komisyonu toplantısının altıncısını da ramazandan önce gerçekleştirmek istiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuda iyimser, geçen gün kendisiyle Doha'da görüştüm. Çünkü rejimle onlar konuşuyorlar. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen da gidiyor.

"Astana sürecine de Cenevre sürecine de alternatif bir girişim değil"

Çavuşoğlu, Suriye konusunda tek yolun siyasi çözüm olduğunu, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünün kesinlikle korunması; gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşün sağlanması ve dönen insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Suriye'de YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle, yabancı terörist savaşçılarla mücadelenin de sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, siyasi sürece daha fazla ağırlık vereceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, sahada insani yardımlara ilişkin adımların atılması gerektiğini de belirterek "Bugün biz, içeride ve Suriye'de yaklaşık 9 milyon insana insani yardım ulaştıran ülkeyiz. Uluslararası toplumun da yardımlarının yüzde yüzü şu anda bizim sınırlarımızdan karşı tarafa geçiyor" diye konuştu.