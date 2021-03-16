Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" bilgisine yer verildi.
Bakan Çavuşoğlu duyurmuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartı ile seyahat edilebileceğini daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Etiketler: Azerbaycan Kimlik
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