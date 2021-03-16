Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" bilgisine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu duyurmuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartı ile seyahat edilebileceğini daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu.