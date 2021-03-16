Gazeteci-yazar Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yazarlık atölyesi karşılığında alacağı ücret tartışma yarattı.

İddiaya göre, belediye tarafından Aysever’e 9 ay içerisindeki 18 günlük eğitim bedeli karşılığında 238 bin 500 lira ödenecekti.

Enver Aysever'den açıklama

Enver Aysever, bir açıklama yaparak sosyal medyaya yansıyan haber ve rakamın doğru olmadığını belirtti.

Kendisinin bir ihaleye girmediğini, öngörülen ücretin de sosyal medyaya yansıdığı gibi 238 bin lira değil, 90 bin lira olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de salgın koşulları nedeniyle programın revize edildiğini, ödeme miktarının 90 bin liraya indirildiğini duyurdu.

"Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değil"

Ancak tepkiler dinmedi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından söz konusu ihalenin iptal edileceğini açıkladı.

Soyer, "kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir" dedi.

