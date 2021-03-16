Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan göç ve sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatı 5 yıldır yürürlükte. Anlaşmanın uzatılmasının tartışıldığı bu günlerde, konu SETA’nın düzenlediği sanal konferansta masaya yatırıldı.

SETA'nın düzenlediği konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 5 yıl süresince Türkiye’nin anlaşmaya bağlı kaldığına vurgu yaptı. Avrupa Birliği’ni taahhütlerini yerini getirmemesi sebebiyle eleştirdi.

Kalın, “18 Mart mutabakatına göre uygulanması gereken bir yol haritası vardı. Ne yazık ki Avrupa Birliği yeni başlıkların açılması, serbest dolaşım, gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi gibi çok sayıda maddeyi yerine getirmedi” ifadelerini kullandı.

“Bu uluslararası toplumun bir sorumluluğu”

Sözcü Kalın, Türkiye’nin sığınmacılar konusunda büyük sorumluluk aldığını söyleyerek, Avrupa Birliği'nin sığınmacı sorununa duyarsız kaldığına dikkat çekti.

Sorunun ancak uluslararası toplumun da desteği ile kalıcı çözüme ulaşabileceğine vurgu yapan Kalın, “Türkiye, Almanya ya da başka bir ülke kendi başına bu sorunla tek başına başa çıkamaz. Bu uluslararası toplumun bir sorumluluğu. Ancak ne yazık ki Avrupa Birliği tarafında bu konuda yeterli bir politik irade göremiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sığınmacı sorunun farklı şekillerde tüm dünyayı etkilediğine de dikkati çekti. Sorunun çözümü için uluslararası toplumunu acilen harekete geçmeye çağırdı.

