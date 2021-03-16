Şentop, TBMM Tören Salonu'nda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyeleri Zeljko Komsiç ve Şefik Caferoviç ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi heyetinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı memnuniyet verici seviyeyi gösteren özel bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Şentop, "Bizler; aramızdaki tarihi, kültürel ve insani bağlarla birçok farklı alanda yakın iş birliği içerisinde olmamız gerektiği kanaatini taşıyor ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için karşılıklı gayret sarf ediyoruz" dedi.

"Seçimlerin sorunsuz gerçekleştirilmesinden memnuniyet duydum"

Türkiye'nin, Bosna Hersek'te ekonomik kalkınmayı, sosyal entegrasyonu, siyasi uzlaşmayı ve istikrarı desteklediğini kaydeden Şentop, "Milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nın başkanı olarak, Bosna Hersek halkının iradesinin sandık yoluyla temsilini sağlayan seçimlerin, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen sorunsuz gerçekleştirilmesinden memnuniyet duydum. Sonuçların Bosna Hersek halkı için hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

İki ülkenin parlamentoları arasında sağlam bir gönül bağı olduğunu dile getiren Şentop, "Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi başkanlarını en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. Parlamenterlerimiz, çok taraflı platformlarda da yakın iş birliği sergilemekte, ülkelerimizin dış politika hedefleri çerçevesinde birçok meselede uyumlu hareket etmektedirler" ifadelerini kullandı.

Şentop, FETÖ'nün Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği hain darbe girişiminde Bosna Hersek'in göstermiş olduğu kararlı ve samimi dayanışma için de teşekkürlerini iletti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.