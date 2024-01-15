Açık 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.01.2024 13:49

Bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu edildi

Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu edildi
[Fotograf: DHA]

Usta'nın, 8 Ocak Pazartesi günü camide meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Yoğun bakımda kaldığı iki günün sonrasında 10 Ocak'ta normal servise alınan Usta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışında açıklama yapan Usta, "Önce yüce Allah'a hamdediyorum. Menfur saldırıdan bizi muhafaza eyledi. Bu bir haftalık süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, soran, ilgilenen, tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemediler, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Hastane yetkililerine de teşekkür eden Usta, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere değinerek, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum" ifadelerini kullandı.

Usta, evine geçip bir süre istirahat edeceğini ifade ederek, "Tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi... İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamdolsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk'ün babasıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
14:26
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
14:19
İzlanda'da patlayan yanardağın lavları yerleşim yerlerine ulaştı
14:17
Almanya ekonomisi geçen yıl yüzde 0,3 küçüldü
14:13
ABD'de Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor
14:26
TEKNOFEST'ten Eğitim Teknolojileri Yarışması
Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk'ün babasıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk'ün babasıyla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ