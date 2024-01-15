Bakan Göktaş: 9 bin 806 çocuğumuz himaye ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bakanlık ve UNICEF işbirliğiyle Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'na katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Göktaş, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi. Göktaş, "Terör örgütü birliğimizi beraberliğimizi asla bozamayacak. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Şehit ve gazilerimizin, kahramanlarımızın aileleri milletimize emanettir." dedi.

Çalıştayın ilkinin 2020'nin Şubat ayında yapıldığını anımsatan Göktaş, koruyucu aile sisteminin biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocuklar için bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Koruyucu aile sistemiyle, hayatının başında zorluklarla yüzleşen çocuklara güvenli bir liman sunulduğunu anlatan Göktaş, koruyucu aileliğin bir hizmet modelinden, bir sistemden çok daha fazlası olduğunu söyledi.

"Her bir koruyucu ailemiz geleceğe kalacak bir hikaye yazıyor"

Bakan Göktaş, sevginin, umudun ve aile olmanın anlamını yeniden tanımlayan bir yolculuktan bahsettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir çocuğun hayatına dokunan her koruyucu aile, sadece bir yuva sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını yeşertiyor. Çocuklarımız, sizler sayesinde en zor anlarında bile sevginin gücüyle ayakta durmayı öğreniyorlar. Sizlerse çocukların masumiyetini, saflığını evlerinize taşıyor, onların neşeleriyle hanelerinizi şenlendiriyorsunuz. Her bir koruyucu ailemiz geleceğe kalacak bir hikaye

yazıyor."

Koruyucu aile sisteminin dünyanın gözü önünde yaşanan bunca kötülüğe rağmen iyiliğin var olduğunu yeniden aktardığına dikkati çeken Göktaş, "Mutluluğu ve huzuru bir çocuğun tebessümünde bulmayı öğretiyor. Sizlerin fedakarlıkları, çocuklarımıza sağladığınız imkanlar, onlara güvenli bir gelecek sunmak için gösterdiğiniz çabalar çok kıymetli. Çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını gideriyor, onları hayata ve topluma hazırlamaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Göktaş, koruyucu aile sisteminin geliştirilmesinin, her çocuğun özel ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmesinin, hem ailenin hem çocukların hem de bu hizmetin geleceği için hayati önem taşıdığını aktardı.

8 bin 164 koruyucu aile yanında 9 bin 806 çocuk himaye ediliyor

Koruyucu aile hizmetinin tarihte önemli bir yeri olduğunu kaydeden Göktaş, şunları söyledi:

"Uyguladığımız koruyucu aile hizmetimizin yasal temelleri 1926 Türk Medeni Kanunu'na dayanıyor. İlk uygulama örnekleri 1961'de başlıyor. Zaman içinde bu uygulamamızı sistematikleştirdik. Farkındalık çalışmalarımızla ülke çapında yaygınlık kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde özellikle son 20 yılda, önemli bir mesafe aldık.

2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, 2024 itibarıyla 8 bin 164 koruyucu aile yanında 9 bin 806 çocuğumuz himaye ediliyor. Koruyucu aileliğin tanınmasında, 2012 yılından itibaren Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi'nin katkısı çok büyüktür. Bu vesileyle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Saygıdeğer Hanımefendi'ye hem çocuklarımız hem de milletimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum."

Çalıştayın sonuçlarıyla koruyucu aile hizmetinin gelişmesine ilişkin stratejiyi belirleyecek ve eylem planı hazırlayacaklarını belirten Göktaş, "Çalıştay kapsamında 'koruyucu aile birim yapılanmaları ve standartlaşma', 'koruyucu aile modelleri ve profesyonelleşme', 'çocuklara ve ailelere sunulan destekler', 'dijital dönüşüm ve yeni medya' gibi başlıkları bütüncül bir bakış açısıyla ele alacağız. Her bir çocuk için sağladığımız küçük imkanlar, onların hayatında büyük kapılar açacaktır." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, çalıştay ve sonrasında ortaya çıkacak proje ve hizmetlerle daha fazla çocuğa dokunacak politikalar oluşturmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

"Çok doğru bir sistem olduğuna yürekten inanıyorum"

Yedi yıldır koruyucu anne olan Fadime Özkan da çalıştaydan çıkacak sonuçların bir an önce hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Özkan, Bakanlığın koruyucu aile konusunda gereğini yaptığını ama merhametli kişilerin de kendini sorumlu hissederek katkı sunması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın her manada desteklenmesi ve koruyucu ailelerin çocuklarına kavuştukları süreçte de olası zorlukları aşmak için belki yeni metotlar geliştirmek gerekiyor, bu yüzden de bu çalıştay önemli. Koruyucu aile sisteminin çok doğru bir sistem olduğuna yürekten inanıyorum." dedi.

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Malti Gandhi, aile temelli bakımdan yararlanması gereken 14 bin çocuğun bulunduğunu, çalıştayın hedefe ulaşmada kritik rol oynadığını söyledi.

Üç gün sürecek çalıştaya bazı milletvekilleri ve davetliler de katıldı.