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Gündem
AA 15.01.2024 09:54

MİT'ten Metina'da nokta operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

MİT'ten Metina'da nokta operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
[Fotograf: TRT Haber]

MİT, terör örgütünün, Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemine katıldığı belirlenen teröristlere operasyon düzenledi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde sorumlularından "Peyman Bagok" kod adlı Hülya Mercen olduğu tespit edildi.

Terörist Mercen'in, 32 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda kadınlara yönelik faaliyet yürüttüğü belirlendi.

ETİKETLER
PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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