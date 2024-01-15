Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.01.2024 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk'ün babasıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü.

Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, " Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

ETİKETLER
Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: KKTC'ye 'Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi' kuruluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
16:10
Bakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda görüştü
16:09
Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek
15:58
Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı
16:05
NASA, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın programını duyurdu
15:30
Haaretz: İsrail ordusu Gazze tarafına geçen İsrailli sivili "silahlı Filistinli" sanarak öldürdü
Edirne Valisi Sezer'in ziyareti sonrası verdiği talimatla 131 yıllık lise binası onarıma alındı
Edirne Valisi Sezer'in ziyareti sonrası verdiği talimatla 131 yıllık lise binası onarıma alındı
FOTO FOKUS
Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ