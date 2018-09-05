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Benin CumhurbaÅŸkanÄ± Talon TÃ¼rkiye'ye geliyor

Benin CumhurbasÌ§kanÄ± Patrice Talon, CumhurbasÌ§kanÄ± Recep Tayyip ErdogÌ†an'Ä±n daveti Ã¼zerine 6 EyluÌˆl'de TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek.

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Benin CumhurbaÅŸkanÄ± Talon TÃ¼rkiyeye geliyor

CumhurbasÌ§kanÄ± Recep Tayyip ErdogÌ†an ve Benin CumhurbasÌ§kanÄ± Patrice Talon basÌ§ basÌ§a ve heyetlerarasÄ± goÌˆruÌˆsÌ§meler yapacak.

Ä°kili iliÅŸkiler tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±nacak

ErdoÄŸan ve Talon, iki uÌˆlke arasÄ±ndaki ikili ilisÌ§kileri tuÌˆm yoÌˆnleriyle ele alacak, guÌˆncel, boÌˆlgesel ve uluslararasÄ± konular hakkÄ±nda goÌˆruÌˆsÌ§ alÄ±sÌ§verisÌ§inde bulunacak.

Ziyaretin, Benin ile mevcut yakÄ±n ilisÌ§kilerin daha da gelisÌ§mesi ve cÌ§esÌ§itlenmesine katkÄ± sagÌ†lamasÄ± oÌˆngoÌˆruÌˆlÃ¼yor.

Kaynak: AA

Etiketler: CumhurbasÌ§kanÄ± Recep Tayyip ErdogÌ†an, Benin CumhurbasÌ§kanÄ± Patrice Talon
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