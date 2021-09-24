Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bebeğe Covid-19 aşısına "taksirle yaralama" soruşturması
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Ocağında bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı İzmir
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