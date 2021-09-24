Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Joseph Aoun ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Aoun ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Joseph Aoun Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşılandı.
Törenin ardından Güler ve Aoun, karargahta bir süre görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Genelkurmay Yaşar Güler Lübnan
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