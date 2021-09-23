Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün aile hekimliklerinde bebeklere COVID-19 aşısı yapıldığı iddası üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Hem bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapılması ile ilgili hem de Prof. Dr. Kurugöl’ün açıklamaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.



İnfial yaratan açıklama

“Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor” diyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bu açıklamaları toplumda infial yarattı.



"Bir bebeğe koronavirüs aşısı yapıldı"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl daha sonra yanlızca bir bebeğe koronavirüs aşısının yanlışlıkla yapıldığını iddia etti.



Sağlık Bakanlığı harekete geçti, hem yanlış koronavirüs aşısı olayıyla ilgil hem de Prof. Dr. Kurugöl’ün diğer aşılar üzerine yaptığı açıklamaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

"Güvenli bir aşı takip sistemi var"



Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.”

"Hastanın durumu iyi"

İzmir’de kayıtlara geçen bebeğe koronavirüs aşışı olayıyla ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı yakın takip sürdüğü vurgulandı.



Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün açıklamaları ile ilgili de yeni bir soruşturma başlatıldığı belirtildi: “Öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.”

