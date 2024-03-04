Sivas’tan Tokat’a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Tokat’ın Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyelere çarptı.
BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı...— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 4, 2024
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil Tokat'ta bariyerlere çarptı. Kazada Destici ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. https://t.co/gl5ULwm8iu pic.twitter.com/gbW4cuxBEo
Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.
Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.