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Gündem
TRT Haber 04.03.2024 14:17

BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil Tokat'ta bariyerlere çarptı. Kazada Destici ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sivas’tan Tokat’a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Tokat’ın Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyelere çarptı.

 

Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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