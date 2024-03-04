Sivas’tan Tokat’a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Tokat’ın Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyelere çarptı.

BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı...



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil Tokat'ta bariyerlere çarptı. Kazada Destici ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. https://t.co/gl5ULwm8iu pic.twitter.com/gbW4cuxBEo