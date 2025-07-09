Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.07.2025 01:54

Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.

Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdas edildi

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların ünvan ve dağılımları

Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 150 ataşe, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatına 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları ihdas edildi.

ETİKETLER
Resmi Gazete Dışişleri Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" yürürlüğe girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:00
Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
02:06
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" yürürlüğe girdi
00:59
Texas'taki sellerde 109 kişi öldü, 160'tan fazla kişi kayıp
00:54
İETT otobüsü ticari araca arkadan çarptı
00:27
RTÜK: Cezalar ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandı
00:52
Gazze'deki menenjit vakalarında "endişe verici artış yaşandığı" uyarısı
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ