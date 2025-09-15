Az Bulutlu 29.8ºC Ankara
Gündem
AA 15.09.2025 16:09

Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında tüm şüpheliler yakalandı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu.

Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında tüm şüpheliler yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Böylece, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, 13 Eylül'de yapılan operasyona ilişkin soruşturmada bazı detaylara ulaşıldı.

Buna göre, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için büyük bir alışveriş merkezinden alınan hediye çeklerinin ihtiyaç sahipleri yerine başkan yardımcısının aile üyeleri, sekreteri ve bazı görevliler tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Yine belediye başkan yardımcılarından birinin, etkinlik ihalesi alan firmayı, hak edişini alabilmesi için belediyeye yakınlığıyla bilinen bir firmadan 2 milyon 500 bin lira değerinde gıda kolisi satın almaya zorladığı ve bu alımın gerçekleştirildiği öne sürüldü.

ETİKETLER
CHP
